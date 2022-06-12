Пушков: Финляндия допускает появления ядерного оружия на границе с РФ

После вступления Финляндии в Североатлантический альянс, недалеко от границы с Россией, может появится ядерное оружие НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков. По мнению политика, финское правительство полностью меняет курс отношений с Москвой.

Как подчеркнул Пушков, разрыв всех "добрососедских" связей Финляндии и России позволит НАТО разместить в стране свои базы.

"Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия", — пояснил политик.

Пушков подчеркнул, что финны несут финансовые потери от прекращения торговых и экономических отношений с Москвой. На этом фоне сенатор предположил, что, вероятно, правительство страны действует из идеологических соображений, стремясь попасть в НАТО.