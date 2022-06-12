Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Spiegel: немцев не устраивает эйфория Зеленского — "Стал поп-звездой"
Эксперт Колташов: санкции против РФ провалились из-за безграмотных экономистов
Депутат Рады: "ливерная колбаска" Шольц стоит за отказом Нидерландов Киеву по ЕС
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте "омикрона" в РФ
Кадыров не подтвердил сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке
Киссинджер: Урегулирование ситуации на Украине необходимо с учётом позиции РФ
Газманов обрушился на Макаревича и Гребенщикова: "Точно не прощу"
В Челябинской области из библиотеки изымают книги Быкова, Акунина и Глуховского
Посол ЛНР в РФ: с завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители

Пушков: Финляндия допускает появления ядерного оружия на границе с РФ

Политика

После вступления Финляндии в Североатлантический альянс, недалеко от границы с Россией, может появится ядерное оружие НАТО, заявил сенатор Алексей Пушков. По мнению политика, финское правительство полностью меняет курс отношений с Москвой.

Пушков: Финляндия допускает появления ядерного оружия на границе с РФ

Как подчеркнул Пушков, разрыв всех "добрососедских" связей Финляндии и России позволит НАТО разместить в стране свои базы.

"Правительство Финляндии взяло курс на практически полный разрыв связей с Россией, вывод всех финских компаний с российского рынка и на полную интеграцию в НАТО, допускающую размещение военных баз и даже ядерного оружия", — пояснил политик.

Пушков подчеркнул, что финны несут финансовые потери от прекращения торговых и экономических отношений с Москвой. На этом фоне сенатор предположил, что, вероятно, правительство страны действует из идеологических соображений, стремясь попасть в НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Популярное
Мир. Новости мира
Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал

Выступление Владимира Зеленского на саммите по безопасности Shangri La Dialogue демонстративно проигнорировали представители Китая.

Во время речи Зеленского китайская делегация покинула зал
Сладков: арестованный генерал СБУ Буданов даст важную стратегическую информацию
Силовые структуры
Сладков: арестованный генерал СБУ Буданов даст важную стратегическую информацию
Мир. Новости мира
Порошенко похвастался новым чудо-оружием, созданным на его деньги
Общество
Тимати на своих плечах перетаскал инвалидные коляски для раненых солдат
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Американский политик: "Представьте, что на Украину вторглись США"
Силовые структуры
Генштаб ВСУ приказал с 15 июня начать мобилизацию женщин на Украине
В Северодонецке ликвидирован неонацист "Котигорошко" из "Азова"*
Силовые структуры
В Северодонецке ликвидирован неонацист "Котигорошко" из "Азова"*
Последние материалы
Депутат Рады: "ливерная колбаска" Шольц стоит за отказом Нидерландов Киеву по ЕС
Пушков: Финляндия допускает появления ядерного оружия на границе с РФ
Роспотребнадзор рассказал о новом варианте "омикрона" в РФ
Кадыров не подтвердил сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке
Киссинджер: Урегулирование ситуации на Украине необходимо с учётом позиции РФ
Газманов обрушился на Макаревича и Гребенщикова: "Точно не прощу"
В Челябинской области из библиотеки изымают книги Быкова, Акунина и Глуховского
Посол ЛНР в РФ: с завода «Азот» в Северодонецке начали выходить мирные жители
Военкор назвал убийц генерала Кутузова: Сологуб, Швец, Храптович, Дудченко
Вице-спикер ГД Толстой: В России все вывески должны быть написаны по-русски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников