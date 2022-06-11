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Посол Украины раскритиковал НАТО: "Это не НАТО защищает Украину, а наоборот"

Политика

В Турции население считает, что во всём происходящем на Украине виноваты США и НАТО. Там сильны антизападные настроения.

Об этом сообщил украинский посол в Анкаре Василий Боднар, пишет РИА Новости.

"Если вы спросите, в чем причина конфликта, то 50 процентов скажут, что в этом виноваты США и НАТО", — говорит посол.

Сегодня часто говорят, что это не Альянс защищает Украину, а наоборот, подчеркнул дипломат.

На фоне российской специальной военной операции по защите Республик Донбасса, США и союзники по НАТО продолжают снабжать киевский режим техникой для ведения боевых действий.

Россия не раз указывала на попытки коллективного Запада затянуть военный конфликт поставками оружия для бандеровцев. В Минобороны РФ предупредили, что склады с вооружением будут законными целями для российской авиации.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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