Володин: США спровоцировали объединение стран в "группу восьми" вокруг России

Экономика США стран Евросоюза "трещит" под грузом антироссийских санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с подачи Вашингтона, страны, которые, не стали вводит ограничения против Москвы, теперь сплотились в "группу восьми".

Как подчеркнул Володин, США своими руками разрушили свою и экономику Евросоюза, инициировав исторические показатели инфляции в 8,1%.

"Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире", — пояснил Володин. — Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция - по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу".

По словам политика, пытаясь навредить России, США "просели" в собственной экономике и пытаются решить проблемы за счёт других стран. Однако эти попытки лишь ведут к потере статуса гегемона.