Экономика США стран Евросоюза "трещит" под грузом антироссийских санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с подачи Вашингтона, страны, которые, не стали вводит ограничения против Москвы, теперь сплотились в "группу восьми".
Как подчеркнул Володин, США своими руками разрушили свою и экономику Евросоюза, инициировав исторические показатели инфляции в 8,1%.
"Разрыв Вашингтоном и его союзниками существующих экономических отношений привёл к формированию новых точек роста в мире", — пояснил Володин. — Группа восьми стран, не участвующая в санкционных войнах, — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция - по показателю ВВП по ППС опережает на 24,4% старую группу".
По словам политика, пытаясь навредить России, США "просели" в собственной экономике и пытаются решить проблемы за счёт других стран. Однако эти попытки лишь ведут к потере статуса гегемона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Несколько украинских боевиков, двое из которых сознались в военном преступлении, попали в плен в ходе спецоперации.