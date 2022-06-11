Сатановский о санкциях Киева против РФ и переговорах: пора закончить извращения

После последних заявлений официального Киева, в том числе и о введении санкций против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, пора закрыть вопрос о переговорах, заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский.

По словам политолога, "извращение" с попытками договориться с Киевом ни к чему не привели и вряд ли приведут.

"Вели себя максимально нагло, отвязно и всем своим видом демонстрировали, что единственное, о чём они с нашими переговорщиками разговаривать готовы, так это о полной и безоговорочной капитуляции Москвы", — заявил Сатановский. — Какие к дьяволу могут быть с нацистами и их руководством переговоры? О чём?! С Гитлером, к примеру, наши, пока воевали, никаких переговоров не вели".

Как подчеркнул политолог, подобный ход переговоров поставил Россию в "максимально идиотское" положение. Кроме того, по мнению Сатановского, смысл СВО на Украине — денацификация, а киевский режим, по сути, стал причиной для её начала.