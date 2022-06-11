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Полянский о словах Байдена про "налог Путина": он правит и в США?

Политика

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал недавнее заявление президента США Джо Байдена о "налоге Путина" тщетной попыткой свалить вину на Россию за собственные ошибки.

Полянский о словах Байдена про "налог Путина": он правит и в США?

Так, ранее лидер американской нации заявил, что в высокой инфляции, ценах на топливо и продукты виноват непосредственно президент России Владимир Путин. Как подчеркнул Байден, именно из-за "налога Путина" страдает экономика США.

"Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей", — заявил первый постпред РФ при ООН.

Ранее Pravda. Ru писала о реакции самих американцев на данное заявление Байдена. Пользователи Сети буквально захейтили лидера нации и напомнили ему, что именно он вливает миллиарды долларов в Незалежную, а ранее тратил на Афганистан и другие "конфликтные" территории.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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