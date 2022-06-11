Глава Минвостокразвития связал "нервное" поведение Японии с "прессингом" США

Резкие заявления японских властей и в целом "нервное" поведение связано с многолетним давлением США на страну, заявил глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По его словам, за долгие годы "прессинга" США, Япония утратила навык самостоятельно принимать решения как политические, так и военные.

"То, что сейчас Япония ведёт себя в некоторой степени нервно, к сожалению, обусловлено ещё и тем, что в своей внешней политике на протяжении долгого времени она была под сильным влиянием страны, которая на принципах аутсорсинга выполняла функции безопасности, защиты", — пояснил Чекунков в беседе с РИА Новости.

Говоря о военной безопасности, глава Минвостокразвития подчеркнул, что Токио, согласно конституции, до сих пор не имеет права на развитие собственной армии. В Японии размещены исключительно американские базы.