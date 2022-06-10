Сенатор Джабаров: "Санкции Зеленского против Путина — признак шизофрении"

Санкции против Владимира Путина, введённые Владимиром Зеленским, являются признаком шизофрении.

Об этом сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Чем больше глава Незалежной пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории украинского народа, заявил сенатор.

Напомним, президент Украины подписал указ о персональных санкциях против главы РФ. В санкционном списке также министр обороны России Сергей Шойгу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства Российской Федерации.

"Зеленский додумался до того, что ввёл санкции в отношении Путина и других высших должностных лиц России. Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком", — сообщил Джабаров.

По его словам, украинский президент думает только о том, как исполнить приказы своих хозяев из США и Британии.

"Жалкий политик, который давно наплевал на судьбы украинцев", — подытожил законодатель.