Санкции против Владимира Путина, введённые Владимиром Зеленским, являются признаком шизофрении.
Об этом сообщил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Чем больше глава Незалежной пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории украинского народа, заявил сенатор.
Напомним, президент Украины подписал указ о персональных санкциях против главы РФ. В санкционном списке также министр обороны России Сергей Шойгу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены правительства Российской Федерации.
"Зеленский додумался до того, что ввёл санкции в отношении Путина и других высших должностных лиц России. Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком", — сообщил Джабаров.
По его словам, украинский президент думает только о том, как исполнить приказы своих хозяев из США и Британии.
"Жалкий политик, который давно наплевал на судьбы украинцев", — подытожил законодатель.
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