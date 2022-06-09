Хазин: "Вопли по поводу Украины в США сошли на нет"

"Украинская тема" сошла на нет в американской прессе.

Экономист и эксперт Михаил Хазин связывает этот факт с прекращением финансовых вливаний в пропаганду.

Ведущие американские СМИ перестали разгонять панику по поводу Украины в контексте СВО. Сегодня поток публикаций минимален, если сравнивать с "весенней истерией", сообщил обозреватель.

Аналитик объясняет это финансированием "нужных" материалов на конкретный срок, например, до лета, когда западные страны рассчитывали сломить РФ многочисленными санкциями. И хоть в ЕС об Украине ещё пишут, но скоро и там всё сойдёт на нет.

"В США деньги были выделены в конце 2021 — начале 2022 года, условно говоря, до конца мая. А следующий транш им не дали. Как работает свободная пресса? Дали денег — пишем, не дали — не пишем... Всё, Украины больше нет, она там никому не интересна... В Евросоюзе эта тема пока ещё существует, но тоже сходит на нет — тоже денег не выделили", — подытожил Хазин.

Теперь на первые полосы западной прессы выходят темы инфляции, предстоящий глобальный голод и другие кризисные проявления. Обвиняют на Западе в происходящем, конечно, Россию.