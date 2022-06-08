Сенатор Алексей Пушков назвал "эхом из ушедшего времени" заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев вступит в переговоры с Москвой, если Россия отведёт свою армию к территориальным границам, которые были до 24 февраля.
"Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24.02… Этот призыв звучит, как отдалённое эхо из давно ушедшего времени", — сообщил Пушков.
Он отметил, что Зеленский мог сохранить статус-кво, урегулировать ситуацию в Донбассе дипломатическим методом и установить стабильность в этом регионе, но украинский лидер пошёл по другому пути.
Во вторник, 7 июня газета Financial Times написала, что Зеленский вновь сообщил о готовности вступить в мирные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.