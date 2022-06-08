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Песков: "Встреча Путина и Зеленского невозможна"

Политика

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского невозможна из-за того, что украинская сторона не идёт на мирные переговоры для урегулирования ситуации.

"Украинская сторона вышла из переговорного трека, и сейчас не приходится говорить о возможности подготовки встречи Путина и Зеленского" — отметил он.

Ранее руководитель МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал условие украинского лидера Владимира Зеленского для возобновления переговоров Москвы и Киева. Президент требовал от российских властей отвести ВС за линию 24 февраля.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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