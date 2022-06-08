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Поправки в УК вводят сроки за "высказывания против РФ": до семи лет тюрьмы

Политика

В России будут приняты поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за высказывания, угрожающие безопасности России. Дискредитация страны в момент ее конфликта с Западом станет расцениваться как саботаж государственной политики.

Поправки в УК вводят сроки за "высказывания против РФ": до семи лет тюрьмы

По идее, все это стоило принимать раньше, поскольку все желающие "явить миру свое ценное мнение" уже его явили и уехали из страны. Но это нужно делать, чтобы предотвратить гораздо худшие сценарии информационной войны, считает "Царьград".

Поправки, созданные для защиты национальных интересов:

  • объявляют неприемлемыми наемничество и переход на сторону врага;
  • наказуемыми станут контакты с иностранными спецслужбами, а также международными и зарубежными организациями и разглашение информации об армии страны;
  • вводится ответственность за призывы к деятельности против России.

Фактически это посыл представителям "элиты", сбежавшим из России

Кто-то просто молча уехал, а кто-то месяц при этом кричал направо и налево, как ему "стыдно быть русскими".

Нужно еще учитывать желание многих вернуться на родину уже сейчас, ведь за рубежом никогда не будут платить такие гонорары, как платили "дома".

Шоу-бизнес — это просто факт бытия, а вот чиновники и политики — дело совсем другое.

Кстати, в СМИ обсуждают как минимум пять бывших вице-премьеров, покинувших Россию, а еще о десятках чиновников рангом пониже. Их сентенции класса "Украине выпала честь сломать хребет Путину" как-то не оставляют возможности спускать все это на тормозах.

Все они до сих пор граждане России. Но не стоит забывать, что большинство из них имело доступ к важной информации внутренней политической и экономической кухни России.

Что, где и кому эти люди озвучат-расскажут — неизвестно.

Уехавшие имеют возможность выбирать

Стоит отметить, что проект закона прошел все согласования достаточно оперативно. Документ  25 мая поступил в Госдуму, спустя два дня прошёл экспертизу у спикера, потом был рассмотрен в первом чтении комитетом, а 6 июня — в окончательной редакции. Скорее всего, законопроект начнёт действовать сразу после его принятия — по аналогии с упоминавшимся выше законом против дискредитации ВС.

Уехавшие имеют возможность выбирать — вернуться или вести себя тихо, ибо закон предполагает за "публичные призывы против безопасности России" до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее уже появилась возможность у генпрокурора или его заместителей без суда закрывать иностранные СМИ "в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом".

При этом генпрокуратура также получит полномочия отзывать лицензии на вещание, если массмедиа, по мнению российских властей, распространяет противоправные сведения, в том числе "недостоверную общественно значимую, информацию и сообщения", которые выражают "явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ и направленной на дискредитацию ВС РФ".

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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