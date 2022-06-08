Россия поднялась с 9-го места на шестое в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По словам политика, только за март экспорт чёрного золота увеличился почти вдвое по сравнению с февралём — с 2,325 до 4,218 млн баррелей.
Как подчеркнул Володин, такому подъёму предшествовало заявление президента США Джо Байдена о запрете поставок топлива из России, однако как показала практика, слова не сдержал.
"Одновременно Вашингтон принуждал государства Евросоюза ввести санкции против России, отказаться от российских энергоресурсов. И добился своего. Налицо двойные стандарты", — пояснил Володин.
Как подчеркнул спикер Госдумы, теперь американским политикам придётся объяснять гражданам США, откуда берётся инфляция и почему цены на энергоносители неуклонно растут.
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