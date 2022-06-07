Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов убеждён, что Украина будет очищена от нацизма и Россия в этой борьбе останется победителем.
"Мы избавим Украину от нечисти, Россия победит! Пусть восторжествует справедливость!", — сказал он на выступлении в ГД.
Также он отметил, те, кто оскорбляет Россию и президента РФ, получат заслуженное наказание, добавив, что армия выполнит задачу, которую поставил глава государства Владимир Путин.
"Россия — великая страна с богатыми традициями, с уважением к религии и к каждому народу. Нам не нужны американские и европейские бесовские элгэбэтэшные ценности", — заключил Делимханов.
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Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.