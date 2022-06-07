Делимханов: "Мы избавим Украину от нечисти, Россия победит!"

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов убеждён, что Украина будет очищена от нацизма и Россия в этой борьбе останется победителем.

"Мы избавим Украину от нечисти, Россия победит! Пусть восторжествует справедливость!", — сказал он на выступлении в ГД.

Также он отметил, те, кто оскорбляет Россию и президента РФ, получат заслуженное наказание, добавив, что армия выполнит задачу, которую поставил глава государства Владимир Путин.

"Россия — великая страна с богатыми традициями, с уважением к религии и к каждому народу. Нам не нужны американские и европейские бесовские элгэбэтэшные ценности", — заключил Делимханов.