Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ

ГД РФ во вторник, 7 июня, приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта.

Постановления Европейского суда по правам человека также больше не могут быть основанием для пересмотра вынесенных судами России решений, сообщает РИА Новости.

В первом чтении 18 мая Госдума приняла пакет из двух проектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ после 16 марта не будут исполняться в РФ и перестанут быть основанием для пересмотра решений.

Поправками парламентарии предложили на 15 марта поменять дату, с которой в России постановления не будут исполняться (а не 16 марта, как содержалось в тексте в первой редакции).



Также документ предусматривает, что до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта.