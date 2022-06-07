ГД РФ во вторник, 7 июня, приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта.
Постановления Европейского суда по правам человека также больше не могут быть основанием для пересмотра вынесенных судами России решений, сообщает РИА Новости.
В первом чтении 18 мая Госдума приняла пакет из двух проектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ после 16 марта не будут исполняться в РФ и перестанут быть основанием для пересмотра решений.
Поправками парламентарии предложили на 15 марта поменять дату, с которой в России постановления не будут исполняться (а не 16 марта, как содержалось в тексте в первой редакции).
Также документ предусматривает, что до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура РФ может осуществлять выплату компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта.
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