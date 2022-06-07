Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил свои резкие посты в соцсетях из-за высказываний в адрес российской стороны. По словам Медведева, "они хотят нашей смерти".
Кто конкретно "они" замглавы Совбеза не уточнил, однако заявил, что намерен делать "всё, чтобы они исчезли".
"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", — заявил Медведев.
Ранее Pravda.Ru цитировала "резкий" совет Медведева президенту Украины. Так, замглавы Совбеза России призвал "молодого петушка" Владимира Зеленского прислушаться к "мудрому ястребу" Генри Киссинджеру и пойти на уступки, чтобы начать диалог с Москвой.
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