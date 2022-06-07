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Стремоусов: в Херсонской области заработал банк РФ — "Планируем референдум"

Политика

В Херсонской области намерены провести референдум по вхождению области в состав Российской Федерации, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Кроме того, на освобождённой территории начал работу первый российский банк.

Стремоусов: в Херсонской области заработал банк РФ — "Планируем референдум"

По словам замглавы ВГА, так как регион остался без законодательной власти, сейчас в области сформировали военно-общественный совет, который представляет интересы народа. Что поможет "определиться" со статусом территорий.

"Я думаю, что это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. И следующим этапом будут выборы, которые мы будем проводить непосредственно на территории освобождённой Херсонской области", — пояснил Стремоусов.

Когда конкретно будет проведён референдум, замглавы региона не уточнил.

Кроме того, по словам Стремоусова, на территории области уже начал работать первый российский банк. Как подчеркнул замглавы ВГА, счета можно будет открыть в ближайший месяц-полтора. Украинские финансовые организации свою работу прекратили.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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