Митрахович: Украина "ляпнула" о переходе на биогаз, чтобы понравиться ЕС

Планы Украины в течение 10 лет отказаться от импорта газа и полностью перейти на "зелёную" энергетику, в том числе и биотопливо, далеки от реальности, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По словам эксперта, пока неясно, сохранит ли вообще Незалежная металлургическую и химическую промышленность. А все высказывания по поводу биогаза, всего лишь "ляп" на фоне европейской моды.

"Это никакие не планы, а демонстрация готовности высказываться в том ключе, как это нравится Европе. У них модная тема про "био" и прочее, они об этом и говорят, — пояснил Митрахович в беседе с NEWS.ru.

Как подчеркнул эксперт, если после окончания спецоперации Незалежная пойдёт по пути сельского хозяйства и экотуризма, то много энергии стране не нужно. Однако даже на эти цели необходимо развивать собственную добычу газа, которой на Украине нет.