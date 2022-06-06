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Захарова: США получили ровно те проблемы, которых желали России

Политика

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Соединённые Штаты получили ровно те самые проблемы, которые хотели увидеть в России.

Захарова: США получили ровно те проблемы, которых желали России

"Расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы. Мечтали, что все это будет в России? Просчитались и получили бумерангом по больному месту", — написала она в понедельник в своём Telegram-канале.

Мария Захарова напомнила, что США столкнулись с рекордными показателями инфляции, которая взлетела до 8,6 процентов, рекордного показателя за сорок лет.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что положение для Вашингтона усугубилось в связи с введением нефтяного эмбарго в отношении России. В связи с чем Мария Захарова напомнила о публикациях прессы о том, что власти США подталкивают нефтегазовые компании к сотрудничеству с Венесуэлой.

"Выходов у США нет. Как-то совсем забыты все посулы зеленого перехода и духа Глазго, и американские эмиссары срочно ищут углеводороды — нефть и газ — по всему земному шару: в первую очередь для себя, а во вторую — для европейцев, которых они втянули в эту санкционную яму", — отметила Захарова.

Она отметила, что латиноамериканские страны в результате резкого повышения спроса на сырьё уже сами находятся на пределе и не станут продавать больше в ущерб собственным интересам.

Мария Захарова отметила, что в западной прессе появляется всё больше публикаций о том, что санкции наносят ущерб тем, кто их вводит.

Напомним, ранее издание Politico опубликовало статью, в которой отмечалось, что нынешняя администрация сталкивается со всё большим числом проблем. Президента США Джо Байдена раздражает, что его рейтинг постоянно падает. И хотя он постоянно именует своего предшественника в Белом доме Дональда Трампа "худшим президентом в истории США", но одобряют деятельность Байдена на посту главы государства меньшее число американских граждан.

Неспособность нынешней администрации справиться с экономическими проблемами может создать демократам серьёзные проблемы на промежуточных выборах в конгресс, в результате которых они могут утратить большинство и в палате представителей, и в сенате. Потому сейчас в Белом доме и в руководстве демпартии лихорадочно пытаются найти выход из сложившейся ситуации.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
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