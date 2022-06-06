В Госдуме прокомментировали исключение российских вузов из Болонского процесса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал Pravda.Ru сообщение Минобразования об исключении всех российских вузов из Болонского процесса.

"Я надеюсь, что никаких коренных ломок в системе образования не будет. Условно говоря, входили по идеологическим мотивам и без ума, а выходить надо с умом и профессионально. В Госдуме с моим участием подготовлен законопроект, согласно которому мы предполагаем вернуться к той системе, которая у нас была с 1996-го по 2011 год, а именно к сосуществованию специалитета с системой бакалавр плюс магистр. Я думаю, что возврат к более качественному образованию будет постепенным и уж точно с завтрашнего дня мгновенно ничего не изменится", — сказал Смолин.

В понедельник, 6 июня замруководителя Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что все вузы России исключили из Болонского процесса.