В ГД одобрили проект о наказании за публичные призывы против безопасности РФ

В Государственной думе России поддержали законопроект о наказании за публичные призывы против безопасности РФ.

Так, документ подразумевает введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы против безопасности России.

Также отмечается, что участие российских граждан в военных действиях против интересов РФ за рубежом будет наказываться лишением свободы до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее на исполнительницу Наргиз Закирову был наложен запрет на въезд в Россию в течение следующих 50 лет за осуждение спецоперации на Украине.