В Государственной думе России поддержали законопроект о наказании за публичные призывы против безопасности РФ.
Так, документ подразумевает введение уголовной ответственности до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы против безопасности России.
Также отмечается, что участие российских граждан в военных действиях против интересов РФ за рубежом будет наказываться лишением свободы до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Ранее на исполнительницу Наргиз Закирову был наложен запрет на въезд в Россию в течение следующих 50 лет за осуждение спецоперации на Украине.
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