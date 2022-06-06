Медведев: целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия

Задачей шестого пакета европейских санкций против России является вовсе не она, а "пожар мировой революции в экономике".

Об этом сообщил, заместитель преседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Зампред Совета безопасности Российской Федерации жёстко высказался об очередном пакете санкций. Европейская Комиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно разорвать экономику РФ в клочья, пишет он в мессенджере.

"Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике.

Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей… Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", — подытожил Дмитрий Медведев.

Эксперты ранее сообщали, что уровень жизни в ЕС стремительно падает, а РФ доказала экономическую устойчивость. По словам аналитиков, США и Евросоюз начнут отказываться от антироссийских санкций зимой 2023 года.