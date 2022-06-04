Володин о новых санкциях: Запад выбирает между "плохим и очень плохим сценарием"

Шестой пакет антироссийских санкций, который принял Евросоюз, ещё больше навредит гражданам Европы, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По словам политика, Запад вынужден выбирать между "плохим и очень плохим сценарием".

Как подчеркнул Володин, ограничения против России сильно ударят по ценам и экономическому положению в Европе. По словам политика, потери российской стороны из-за нефтяного эмбарго могут составить 22 млрд долларов в год, но необходимо учитывать ситуацию на рынке.

"Из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется "в плюсе", — пояснил политик. — Принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран".

Как подчеркнул спикер Госдумы, такие шаги Вашингтона и Брюсселя лишь показывают, что Запад исчерпал "средства сдерживания" для развития экономики России.