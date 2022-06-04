Москва не будет обсуждать с Киевом варианты обмена "Азова"* с "Азовстали"

Россия не собирается обсуждать с Украиной варианты обмена пленных националистов батальона "Азов"*, которые сдались с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

При этом Российская Федерация не отказывается от обмена военнослужащих других формирований (ВСУ, погранвойск), сдавшихся в плен с катакомб металлургического комбината. Но всё, что касается националистического батальона "Азов"* и высшего командования — это вне переговоров по обмену пленных.

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести обмен военнопленными.

"ООН не была напрямую вовлечена в вопрос выхода военнослужащих, потому что это не наша компетенция", — сообщил генсек, отвечая на вопрос, готова ли организация поспособствовать возвращению домой сдавшихся в Мариуполе украинских боевиков и националистов полка "Азов"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.