Хазин: Путин передаст власть, когда достигнет суверенитета всей новой России

Экономист и политолог Михаил Хазин дал прогноз, при каком условии президент РФ Владимир Путин передаст власть преемнику.

Образование суверенной зоны исключительных российских интересов на обновлённой большой территории обширного евразийского пространства и является главной целью сегодняшнего пребывания в политике и во главе Российской Федерации её президента Владимира Путина, заявил эксперт.

Хазин прогнозирует, что как только президенту страны удастся добиться данной цели, он сможет покинуть свой пост и передать власть преемнику. Политолог сообщил, что Владимир Путин ещё хочет пожить "для себя".

А пока осуществить транзит власти он не может просто в силу того, что сегодня никто, кроме Путина не может добиться нужных России договорённостей с другими супердержавами: Китаем, США, Индией, Евросоюзом.

Выполнить сложнейшую работу от имени России сегодня может лишь Путин, благодаря авторитету, опыту и огромному желанию это сделать, подытожил Хазин.