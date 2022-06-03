Москва и Луганск стали городами-побратимами

Мэры столиц Российской Федерации и Луганской Народной Республики Сергей Собянин и Манолис Пилавов подписали декларацию о побратимстве городов Москвы и Луганска.

"Сегодня города Луганск и Москва стали городами-побратимами. Мы наметили совместные планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни. Речь идет о восстановлении школ, поликлиник, жилья, инженерной инфраструктуры, газопроводов, водоводов, электрических сетей, уличной дорожной сети", — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что Петербург и Мариуполь станут городами-побратимами, заявили в Смольном. Об этом договорились губернатор Александр Беглов и глава ДНР Денис Пушилин. Соглашение о побратимстве будет подготовлено и подписано в ближайшее время.