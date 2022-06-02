Глава пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев заявил, что её основатель Григорий Явлинский уехал из России. По информации представителя организации, политик находится в Великобритании.
"Уехал в отпуск, вернётся через две недели", — заявил Яковлев, слова которого приводит РИА Новости.
По данным анонимного источника издания, Явлинский улетел из РФ в среду, первого июня. Как отметил собеседник, политик прибыл в Лондон.
Ранее Явлинский предрёк конфликт между Москвой и Киевом. При этом основатель партии "Яблоко" обвинил в ухудшении отношений нашу страну.
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