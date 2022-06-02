В "Яблоке" сообщили, что Явлинский улетел из России в Лондон

Глава пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев заявил, что её основатель Григорий Явлинский уехал из России. По информации представителя организации, политик находится в Великобритании.

"Уехал в отпуск, вернётся через две недели", — заявил Яковлев, слова которого приводит РИА Новости.

По данным анонимного источника издания, Явлинский улетел из РФ в среду, первого июня. Как отметил собеседник, политик прибыл в Лондон.

Ранее Явлинский предрёк конфликт между Москвой и Киевом. При этом основатель партии "Яблоко" обвинил в ухудшении отношений нашу страну.