Сенатор Цеков: Херсон и Запорожье — изначально русские территории

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в течение годы в Донбассе, Херсоне и Запорожье могут пройти референдумы о присоединении к России. При этом Запад не помешает воссоединению с исконно русскими территориями, потому что его мнение не имеет значения, отметил член Совета Федерации.

"Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ. Это изначально русские территории", — сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

По мнению парламентария, референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ должны пройти в течение года. Цеков подчеркнул, что крупнейшие города юго-востоке Украины основала императрица Екатерина Великая.

Сенатор убеждён, что ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области сами смогут восстановиться после боевых действий, поскольку они являются регионами-донорами, из которых "всё высасывала Западная Украина". Цеков назвал текущую ситуацию на Украине гражданской войной и призвал не оставлять в беде жителей Харькова и Изюма.

В среду, 1 июня глава международного комитета Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдумы о присоединении к России могут пройти в ДНР, ЛНР и Херсонской области уже в июле.