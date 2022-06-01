Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что необходимо создать "самую большую традиционную армию в Европе" может спровоцировать противостояние между ФРГ, США и Великобританией, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
По словам Мухина, Европа "спит и видит", как бы освободиться от диктатуры Вашингтона и Лондона, но пока такой возможности не представилось.
"Здесь, я думаю, что это "ж-ж-ж" точно неспроста. Может быть, это игра не против нас. Это может быть игра против США. Я напомню, что Соединённые Штаты Америки и Британия по-прежнему оккупируют западноевропейскую страну под названием Германия, а также те страны, где расположены базы НАТО", — пояснил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По мнению Мухина, заявления Шольца могут быть и уловкой, однако, западные политики "напряглись" услышав подобное от члена НАТО и ЕС.
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