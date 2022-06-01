EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Мухин о заявлении Шольца: зреет конфликт между ФРГ и США — "Это ж-ж-ж неспроста"

Политика

Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что необходимо создать "самую большую традиционную армию в Европе" может спровоцировать противостояние между ФРГ, США и Великобританией, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Мухин о заявлении Шольца: зреет конфликт между ФРГ и США — "Это ж-ж-ж неспроста"

По словам Мухина, Европа "спит и видит", как бы освободиться от диктатуры Вашингтона и Лондона, но пока такой возможности не представилось.

"Здесь, я думаю, что это "ж-ж-ж" точно неспроста. Может быть, это игра не против нас. Это может быть игра против США. Я напомню, что Соединённые Штаты Америки и Британия по-прежнему оккупируют западноевропейскую страну под названием Германия, а также те страны, где расположены базы НАТО", — пояснил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению Мухина, заявления Шольца могут быть и уловкой, однако, западные политики "напряглись" услышав подобное от члена НАТО и ЕС.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы сша германия олаф шольц алексей мухин великобритания
Новости
Польский наёмник-снайпер занял позицию на куполе церкви в Дробышево
Шишкина: В ДНР проведут промежуточные трибуналы над украинскими боевиками
Оборонять Славянск будут 3 000 украинских курсантов-гуманитариев
Байден: США не стремятся "изгнать" Путина и запретили Киеву нападать на РФ
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Российские военные захватили крупную партию оружия НАТО под Красным Лиманом
В Донбассе впервые замечен украинский "танк-инвалид" Т-84У "Оплот"
Мухин о заявлении Шольца: зреет конфликт между ФРГ и США — "Это ж-ж-ж неспроста"
Байден: США хотят превратить Украину в "процветающую демократию"
Турчак: нет сомнений, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Волкер уверен, что российская армия зря направила все силы на Северодонецк.

Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Мир. Новости мира
Le Figaro: ВСУ выстоят перед ВС РФ, если Путин не объявит мобилизацию
Силовые структуры
ВСУ: причиной провала атаки на Херсон стали секретные прыгающие мины ВС РФ
Силовые структуры
Истребители НАТО появились над островом Змеиный
Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева Людмила Черткова К осени украинцы поймут, что "Джавелины" несъедобны, но будет поздно Людмила Черткова Любовь Степушова Иран наказал Грецию и США за пиратство. России надо делать выводы Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Велимамедов: ВС России сменили тактику наступления в ходе СВО на Украине
Силовые структуры
В Одессе женщина остановила толпу вооруженных боевиков: "Тут у нас РФ"
ЕС частично запретил российскую нефть и согласовал отключение Сбербанка от SWIFT
Мир. Новости мира
ЕС частично запретил российскую нефть и согласовал отключение Сбербанка от SWIFT
Последние материалы
Оборонять Славянск будут 3 000 украинских курсантов-гуманитариев
Байден: США не стремятся "изгнать" Путина и запретили Киеву нападать на РФ
Российские хакеры выложили неприятную информацию о 700 сотрудниках СБУ
Российские военные захватили крупную партию оружия НАТО под Красным Лиманом
В Донбассе впервые замечен украинский "танк-инвалид" Т-84У "Оплот"
Мухин о заявлении Шольца: зреет конфликт между ФРГ и США — "Это ж-ж-ж неспроста"
Байден: США хотят превратить Украину в "процветающую демократию"
Турчак: нет сомнений, что Херсонская область, ДНР и ЛНР войдут в состав РФ
Зеленский озвучил ежедневные потери ВСУ: "100 убитых, что-то около 500 раненых"
NYT: Белый дом выступает против конфискации активов РФ — на кону репутация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников