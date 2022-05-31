Политолог Корнилов уличил Financial Times во лжи о Путине

Политолог Владимир Корнилов уличил зарубежные средства массовой информации в публикации очередного фейка, связанного с заявлением президента России Владимира Путина.

Американская газета Financial Times опубликовала статью, в которой коверкается заявление российского лидера об одесском порте. Авторы материала утверждают, что Путин якобы сказал, что разрешит судам с зерном покинуть порт Одессы, если ЕС отменит все санкции, которые ввёл против России после начала спецоперации на Украине.

"Что есть откровенная ложь! Путин увязал с отменой санкций российские поставки зерна и удобрений. Для выхода торговых судов из Одессы Россия никаких условий не выдвигала и не раз давала им гуманитарные коридоры. Врут и не краснеют!" — заявил Корнилов.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что Россия сформировала гуманитарный коридор для выхода иностранных судов из черноморских портов Украины. Речь идёт о портах Одессы, Николаева, Черноморска, Херсона, Очакова и Южного.