Кива: "Азов"* — проиграл и сдался идеологически!"

Экс-нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива уехал с Киева и сегодня нетерпим ко всему происходящему в его бывшей стране.

Он сейчас борется с преступным киевским режимом и часто высказывает свою жёсткую позицию.

"Азов"* — проиграл и сдался не только в Мариуполе, он сдался идеологически. Руководство приняло решение и изменило символику, которая отображала их нацистскую идеологию! Это победа! Да, они не уничтожены физически, но они уничтожены морально!" — высказывает своё мнение по нацбату Кива.

По его словам, когда на корабле меняют флаг — он считается сдавшимся и проигравшим.

Для всего неонацистского мира этот нацбат был символом и сакральной историей борьбы за возрождение нацизма, а теперь "Азов"* мясо, которое едет на фарш в русскую мясорубку, говорит бывший депутат.

"Вы будете молиться в церкви, с которой позорно убрали крест, на котором распят Иисус? Так и "Азов"* для неонацистов во всем мире, был церковью и святыней, которая их сегодня предала и больше не имеет смысла!", — подытожил Кива.