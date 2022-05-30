Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Франция является одной тех стран, которые инициировали разжигание украинского неонацизма, поставляя Киеву вооружение.
"К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть", — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу "TF1".
Министр отметил, что Франция поставляет Киеву оружие и требует, чтобы Украине продолжала воевать и победила Россию.
Это свидетельствует о том, что Запад никогда не хотел равноправного сотрудничества с РФ, подчеркнул Лавров.
Он добавил, что французский лидер Эммануэль Макрон безуспешно пытается продвигать концепцию "стратегической автономии", однако она не находит поддержки у других стран Европы, которые полностью подчинились воле США.
Глава российского внешнеполитического ведомства с сожалением констатировал, что даже Берлин теперь говорит, что безопасность Германии и всей Европы невозможна без Североатлантического альянса.
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Масштабные учения Североатлантического альянса больше похожи на "неловкую" подготовку к конфронтации с Россией, считает военный эксперт.