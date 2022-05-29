Кива посоветовал Порошенко срочно просить убежища у Владимира Путина

Экс-президенту Украины Петру Порошенко напомнили слова президента России Владимира Путина после неудавшегося побега в Польшу.

Бывший украинский нардеп Илья Кива напомнил слова главы Российской Федерации Владимира Путина и заявил, что экс-президенту Незалежной надо срочно обратиться к Путину, который обещал предоставить тому политическое убежище.

Зимой на пресс-конференции, которая состоялась после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном президент РФ сказал, что "по гуманитарным соображениям" предлагал Порошенко политическое убежище.

"Петр Алексеевич, срочно обратитесь к Владимиру Владимировичу Путину — он обещал Вам убежище! Владимир Владимирович свое слово держит!" — предлагает выход Кива.

Экс-депутат также предполагает, что укрыться в РФ вскоре может захотеть и нынешний глава Украины Зеленский.