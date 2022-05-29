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Автор Екатерина Широкова

Витязева: на Украине грядёт бунт из-за лжи Киева — "Зеленскому не дадут уйти"

Политика

Оружие, которое поставляют западные страны на Украину быстро кончается. По словам политолога Юлии Витязевой, кроме этого, мотивация солдат тает на глазах. Киев "воспевал" непобедимость ВСУ, а на деле армии приходится постоянно отступать.

Витязева: на Украине грядёт бунт из-за лжи Киева — "Зеленскому не дадут уйти"

То, количество оружия, которое необходимо Украине, США предоставить не в состоянии. Если Штаты "отдадут всё", то фактически останутся с дырой в обороне. Однако украинская пропаганда и до этого намерено "ухудшала" ситуацию и выдавала народу лживые сообщения.

"Как я понимаю, всё украинское оружие уже вообще закончилось", — пояснила политолог в беседе с "Журналистской правдой". — Три месяца морочили голову украинскому народу, рассказывая, что "воюют одним автоматом на весь взвод". Выясняется, что всё далеко не так, как рисовала украинская пропаганда. Одной почтовой маркой, рассказывая про остров Змеиный, людей не прокормишь, а ничего нового нет".

По словам Витязевой, украинцы понемногу начинают трезво оценивать ситуацию, а значит, недовольство будет только расти и есть большая вероятность, что это выльется в бунт. Как подчеркнула Витязева, политики просто всё побросают и уедут.

"Арестович уже подумал о недвижимости и безбедном существовании на будущее. Единственное, Зеленскому могут не дать уйти", — резюмировала политолог.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы украина
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