Медведев о контроле для иноагентов: "Ответ должен быть быстрым и жёстким"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал перестать миндальничать и ужесточить ответственность для иностранных агентов.

"Надо признать, что контроль над иностранными агентами был довольно формальным", — отметил он.

По словам зампреда СБ РФ, сейчас самое время усилить контроль для иноагентов.

"Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", — заключил Медведев.

Ранее представитель российского исполнителя Алишера Моргенштерна* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении певца Минюстом России в список иностранных агентов.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.