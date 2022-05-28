Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал перестать миндальничать и ужесточить ответственность для иностранных агентов.
"Надо признать, что контроль над иностранными агентами был довольно формальным", — отметил он.
По словам зампреда СБ РФ, сейчас самое время усилить контроль для иноагентов.
"Если они ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жёстким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций", — заключил Медведев.
Ранее представитель российского исполнителя Алишера Моргенштерна* обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение о внесении певца Минюстом России в список иностранных агентов.
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
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