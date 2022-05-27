Опубликовали потери армии ДНР с начала спецоперации

Опубликованы потери армии ДНР с начала специальной операции. Всего погибших солдат и офицеров — 1925 человек. И ещё 587 гражданских лиц погибло.

Об этом сообщает писатель, боец ополчения и политический деятель Захар Прилепин.

Он подчёркивает, что их не Путин отправлял, а они сами взяли оружие и пошли воевать, чтобы жить в России. Им не стыдно жить в России, и им так хотелось жить в России, что они умерли за это, отметил публицист.

"Была б моя воля, я б всех тех, кто за 8 лет людей Донбасса ни разу вслух не пожалел, а теперь мотается по заграницам и рассказывает про свой стыд, запускал домой бы после 1925 поклонов у каждой донецкой военной могилы. И у гражданских столько же. И ещё у луганских потом. И тогда всем испугавшимся патриотам можно домой, чего ж нет. Но нет тут моей воли", — пишет Прилепин.

Он уверен, что они приедут. Приедут и "будут дальше отсвечивать бесстыжими глазами".

"Они скажут в ответ: им перед украинскими могилами тоже стыдно. Ну, кто ж мешает — можно и тем поклониться. Нельзя — только тем. Если только тем — то и живите где-то там", — подытожил писатель.