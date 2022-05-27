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Автор Антон Куликов

Песков не стал комментировать "пророчество Жириновского" о судьбе Украины

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментирование пророчеств, что числе касающихся судьбы Украины, не является прерогативой Кремля. По его словам, "мы не обладаем такими компетенциями".

Песков не стал комментировать "пророчество Жириновского" о судьбе Украины

"Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями — комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения," — цитирует Пескова РИА "Новости".

В середине марта губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о том, что начинает серию публикаций, которые посвящены пророческим высказываниям Владимира Жириновского.

"Итак, начинаем. В. В. Жириновский весной 2021 года: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — написал тогда Дегтярёв в своем Telegram-канале.

Первая книга с высказываниями Жириновского "Пророк в своем Отечестве" вышла в свет в 2015 году. Во вторую книгу под названием "Пророк 2.0" собраны заявления политика за 2015-2021 годы, которые, как уточнил Дегтярев, "уже начинают сбываться".

Владимира Жириновского вспоминают как политика, прогнозы которого часто сбываются с удивительной точностью. И речь не только об Украине. Жириновский, например, в свое время предсказал появление в России федеральных округов.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Олег Артюков
Темы дмитрий песков владимир жириновский
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