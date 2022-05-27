Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментирование пророчеств, что числе касающихся судьбы Украины, не является прерогативой Кремля. По его словам, "мы не обладаем такими компетенциями".
"Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Более того, мы не обладаем такими компетенциями — комментировать пророчества. Предлагаем дождаться их или выполнения, или невыполнения," — цитирует Пескова РИА "Новости".
В середине марта губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил о том, что начинает серию публикаций, которые посвящены пророческим высказываниям Владимира Жириновского.
"Итак, начинаем. В. В. Жириновский весной 2021 года: "Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины", — написал тогда Дегтярёв в своем Telegram-канале.
Первая книга с высказываниями Жириновского "Пророк в своем Отечестве" вышла в свет в 2015 году. Во вторую книгу под названием "Пророк 2.0" собраны заявления политика за 2015-2021 годы, которые, как уточнил Дегтярев, "уже начинают сбываться".
Владимира Жириновского вспоминают как политика, прогнозы которого часто сбываются с удивительной точностью. И речь не только об Украине. Жириновский, например, в свое время предсказал появление в России федеральных округов.
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