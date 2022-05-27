В Кремле отказались комментировать пророчество Жириновского про распад Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами отказался комментировать опубликованные ранее пророчества Владимира Жириновского о распаде Украины.

"Голос Кремля" предложил прессе дождаться их или выполнения, или… не выполнения.

Таким образом Кремль ответил на публикацию губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР Михаила Дегтярева, процитировавшего слова покойного главы партии:

"В.В. Жириновский весной 2021 года: "[Владимир] Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины" ("Пророк 2.0", М. Дегтярев, стр. 83)"

Как известно, экстравагантный лидер ЛДПР отличился множеством громких высказываний.

Среди них:

"Русские на Украине имеют право жить под российским флагом. Мы их защитим, если они захотят. Никто не поможет: ни США, ни НАТО".

"Крым, Малороссия, Новороссия, вся Восточная, Южная Украина — это будут российские земли".

"Будет раздел Украины на Галицию и Малороссию. Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция. А вся Юго-Восточная Украина пойдет по пути Крыма — в состав России".

"Вы все почувствуете в четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. Все должны заткнуться и уважать нашу страну".

"Будете платить в 21 веке за газ тысячу евро, больше тысячи, я вам обещаю. Если у вас таких денег нет, значит, будете замерзать".

"Интересно, как быть с прогнозами о монархии после 2035 года — где Путин будет императором, регентом или старшим Советником нового царя" — спрашивают в соцсетях.