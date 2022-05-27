Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами отказался комментировать опубликованные ранее пророчества Владимира Жириновского о распаде Украины.
"Голос Кремля" предложил прессе дождаться их или выполнения, или… не выполнения.
Таким образом Кремль ответил на публикацию губернатора Хабаровского края и члена ЛДПР Михаила Дегтярева, процитировавшего слова покойного главы партии:
"В.В. Жириновский весной 2021 года: "[Владимир] Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины" ("Пророк 2.0", М. Дегтярев, стр. 83)"
Как известно, экстравагантный лидер ЛДПР отличился множеством громких высказываний.
Среди них:
"Интересно, как быть с прогнозами о монархии после 2035 года — где Путин будет императором, регентом или старшим Советником нового царя" — спрашивают в соцсетях.
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