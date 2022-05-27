Патрушев: Запад и США должны восстановить разрушения в Афганистане за свой счёт

США и их западные союзники, которые участвовали в афганском конфликте, должны взять на себя ответственность по восстановлению страны, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, именно американское и западное причинило стране колоссальный ущерб.

"США и их союзники, как причинившие самый значительный ущерб Афганистану, должны нести основное бремя расходов по его восстановлению", — пояснил секретарь Совбеза в ходе многосторонней консультации по афганской проблематике.

Как подчеркнул Патрушев, после всего, что Запад и США "натворили на афганской земле", они больше не имеют право вести на территории и так пострадавшего государства свои "политические игры".