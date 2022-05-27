Пушилин: предприятия, выделявшие деньги нацбатам, перейдут в госсобственность

Предприятия инвесторов Украины, выделявшие деньги нацбатальонам, перейдут в государственную собственность.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Комментируя корреспонденту РИА Новости, что будет с предприятиями на территориях ДНР, которые принадлежали украинским или иностранным инвесторам и акционерам, глава Республики заявил, что по каждому предприятию они примут решение индивидуально.

"И если проходило прямое финансирование националистических батальонов, то по сути это прямое участие в геноциде наших граждан. И судьба этих предприятий будет решаться совершенно в другом ключе. Конечно, такие предприятия, если точно будет установлено такое участие в финансировании националистических организаций, будут переходить в государственную собственность", — сообщил Пушилин.

Также он сказал, что хочет приехать на Петербургский международной экономический форум, который пройдет в июне.