EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Соловьёв: "Если поляки сгорят в войне, как и украинцы, немцы будут аплодировать"

Политика

Запад воспринимает всё славянское население Земли, как второсортное. И там будут только рады, если славяне уничтожат друг друга.

Соловьёв: "Если поляки сгорят в войне, как и украинцы, немцы будут аплодировать"

Об этом сообщил журналист и ведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, ни в Германии, ни во Франции никогда и не скрывали пренебрежения к Восточной Европе. И не только к россиянам, белорусам, украинцам, но также и к полякам.

И как бы Польша не боролась, чтобы стать частью Запада, она так и осталась славянской страной.

"Через эту страну Штаты оказывают давление и уничтожают Старую Европу. Если поляки сгорят в войне, как и украинцы, немцы будут только аплодировать. Их это вполне устраивает. Получается, что "хозяева мира" (как они считают), эти колониальные державы, тихо и аккуратно разработали схему, при которой в итоге смогут осуществить давнюю мечту о землях на Востоке", — заявил Соловьёв.

Все идёт, как и прежде, они методично выполняют задачу колонизаторов, говорит он.

Украинцы вместе с поляками даже не понимают, что они — расходный материал, направленный против РФ, подытожил Соловьев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы польша украина
Sberbank
Новости
В Госдуме назвали самообманом отказ Польши от российского газа
Кадыров заявил, что Украина — закрытый вопрос: "Меня интересует Польша"
В Сети опубликовали первые кадры с пленными боевиками ВСУ из-под Лимана
Советник Эрдогана Калын: расширение НАТО без согласия Турции невозможно
Военный эксперт Крамник подвёл итоги трёх месяцев спецоперации на Украине
Соловьёв: "Если поляки сгорят в войне, как и украинцы, немцы будут аплодировать"
Командиру, отстоявшему мост в Херсонской области, присвоили звание Героя России
Путин объявил о повышении выплат участникам спецоперации из-за курса доллара
Кадыров: "Российские военные зашли в Лисичанск"
Певица Наргиз о своей депортации из России: "Несоразмерное решение"
Популярное
Силовые структуры
Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей

Пленный националист батальона "Донбасс"* Юрий Закопец рассказал, что потерял более 50 офицеров-друзей.

Пленный боевик полка "Донбасс"*: я потерял 50 офицеров-друзей
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Силовые структуры
Кириленко: три населённых пункта перешли под контроль ВС РФ без отступления ВСУ
Силовые структуры
Military Times: следующая неделя на Украине станет решающей для ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Перед самой сдачей в плен боевики "Азова"* убили на "Азовстали" неугодных людей
Людмила Черткова Зеленский — мировым лидерам: "Что ты сделал для Украины сегодня?" Людмила Черткова Любовь Степушова Германия возвращается к углю и мазуту. Где Грета Тунберг? Любовь Степушова Игорь Буккер Беженки из Украины пугают благопристойных англичанок Игорь Буккер
Силовые структуры
Артиллерия "Отважных" уничтожила колонну КрАЗов в Славянском районе ДНР
Мир. Новости мира
На улицах города Попасная валяются тела и сожжённая техника ВСУ
По военному объекту в Павлограде нанесён ракетный удар ВКС РФ
Мир. Новости мира
По военному объекту в Павлограде нанесён ракетный удар ВКС РФ
Последние материалы
Военный эксперт Крамник подвёл итоги трёх месяцев спецоперации на Украине
Соловьёв: "Если поляки сгорят в войне, как и украинцы, немцы будут аплодировать"
Нутрициолог Мисько: "Дозировка кофеина на бутылку газировки сопоставима с выпитой чашкой кофе"
Командиру, отстоявшему мост в Херсонской области, присвоили звание Героя России
Путин объявил о повышении выплат участникам спецоперации из-за курса доллара
Кадыров: "Российские военные зашли в Лисичанск"
Певица Наргиз о своей депортации из России: "Несоразмерное решение"
Миллиардер Сорос предсказал конец света
За оскорбление Лаврова экс-мэра Екатеринбурга оштрафовали на 85 тысяч
Овсянникову наградили премией Вацлава Гавела в сфере прав человека
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников