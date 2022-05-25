Соловьёв: "Если поляки сгорят в войне, как и украинцы, немцы будут аплодировать"

Запад воспринимает всё славянское население Земли, как второсортное. И там будут только рады, если славяне уничтожат друг друга.

Об этом сообщил журналист и ведущий Владимир Соловьёв.

По его словам, ни в Германии, ни во Франции никогда и не скрывали пренебрежения к Восточной Европе. И не только к россиянам, белорусам, украинцам, но также и к полякам.

И как бы Польша не боролась, чтобы стать частью Запада, она так и осталась славянской страной.

"Через эту страну Штаты оказывают давление и уничтожают Старую Европу. Если поляки сгорят в войне, как и украинцы, немцы будут только аплодировать. Их это вполне устраивает. Получается, что "хозяева мира" (как они считают), эти колониальные державы, тихо и аккуратно разработали схему, при которой в итоге смогут осуществить давнюю мечту о землях на Востоке", — заявил Соловьёв.

Все идёт, как и прежде, они методично выполняют задачу колонизаторов, говорит он.

Украинцы вместе с поляками даже не понимают, что они — расходный материал, направленный против РФ, подытожил Соловьев.