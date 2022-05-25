Зеленский хочет разговаривать с Путиным только напрямую и без посредников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным только напрямую и без посредников.

Правда, по словам экспертов, такая встреча на сегодняшний день маловероятна.

А последние постоянные заявления лидера Незалежной об условии, при котором Украина готова возобновить переговоры с Россией, не представляет интереса. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее украинский президент в интервью телевизионному каналу NHK (Япония) заявил, что Киев сядет за стол переговоров с Москвой после того, как возвратит свои территории, утраченные после начала военной специальной операции России.

Марии Захарова сказала, что Зеленский "разговаривает сам с собой".