Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет разговаривать с президентом России Владимиром Путиным только напрямую и без посредников.
Правда, по словам экспертов, такая встреча на сегодняшний день маловероятна.
А последние постоянные заявления лидера Незалежной об условии, при котором Украина готова возобновить переговоры с Россией, не представляет интереса. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее украинский президент в интервью телевизионному каналу NHK (Япония) заявил, что Киев сядет за стол переговоров с Москвой после того, как возвратит свои территории, утраченные после начала военной специальной операции России.
Марии Захарова сказала, что Зеленский "разговаривает сам с собой".
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