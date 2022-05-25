После окончания денацификации Запорожской области регион должен войти в состав Российской Федерации, уверен глава ВОА Владимир Рогов.
Накануне стало известно, что в освобождённых городах Запорожья введена бивалютная зона, то есть хождение имеют гривны и рубли. По мнению главы военно-гражданской администрации Запорожской области, это только начало.
"Будущее у Запорожской области может быть только одно — она должна быть в составе России", — уверен Рогов.
Он уточнил, что регион не намерен становиться Запорожской народной республикой, важно стать именно частью России. В таком статусе Запорожье существовало "на протяжении сотен лет", и именно этого хочет большинство населения области.
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