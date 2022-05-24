Ведущий Соловьёв снова раскритиковал главу Свердловской области Куйвашева

Известный журналист и телевизионный ведущий Владимир Соловьёв опять подверг критике губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Телеведущий сказал, что до сих пор не слышал от главы региона ни одного слова, позволяющего сделать вывод, патриот ли он и поддерживает ли СВО России на Украине.

А может он боится оказаться под западными санкциями, спрашивает Соловьёв.

"Если его рекомендовал президент, он теперь вне зоны критики? Он в домике что ли? Нет! Никакого домика нет!" — сказал журналист.

Помимо этого, Соловьёв указал на местных "подонков, которых выворачивает наизнанку от буквы Z", и на огромное количество "сепаратистов", которые населяют Свердловскую область, а также особо отметил, что екатеринбургский Ельцин Центр искажает российскую историю и постоянно "репродуцирует мерзотную либероту".