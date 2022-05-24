Навальный* заявил, что получил от умершей судьи письмо "с сожалениями"

Российский оппозиционер Алексей Навальный* сообщил, что судья Наталья Репникова, которая заменила ему условный срок на реальный, отправила политику письмо. В нём, по словам обвиняемого, она выразила сожаление о своём решении.

Вместе с этим Навальный* подчеркнул, что судья назвала его "смелым человеком". Известно, что Репникова скончалась в прошлом году из-за коронавирусной инфекции.

"Через некоторое время (после передачи письма. — Прим. ред.) судья Репникова умерла от COVID-19. Я хочу сказать суду, когда у вас наступит желание передать через знакомых, что участвовали в этом процессе, делайте это осторожно", — сказал оппозиционер на прениях в суде.

Ранее Лефортовский суд в Москве приговорил Навального* к девяти годам тюремного заключения по делу о мошенничестве и оскорблении судьи.

* - физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ