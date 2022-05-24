Херсонская область планирует войти в РФ, а не становиться отдельной республикой

Херсонская область хочет стать полноправным регионом Российской Федерации, а не становиться отдельной независимой республикой.

Об этом сообщил заместитель главы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Помимо этого замглавы ВГА подчеркнул, что референдум среди граждан пока проводить не имеет смысла, сообщило РИА Новости

"Согласно нашему плану интеграции в состав России, мы до конца года должны полностью завершить процесс перехода на все стандарты российского законодательства, а уже затем можно определяться с референдумом и нашим дальнейшим статусом", — заявил Стремоусов.

Он особо отметил, что в Херсоне власти будут просить Россию разместить на её территории военную базу. Именно она и будет гарантией безопасности для жителей региона.