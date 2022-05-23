Лавров: если Запад решит возобновить отношения, Россия серьёзно подумает

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Запад захочет возобновить отношения, то Россия серьёзно подумает, нуждается ли она в этом.

Он отметил, что этом может произойти, когда западные страны "переживут свою "остервенелость" и вспомнят, что Россия никуда не делась и продолжает укрепляться.

Лавров признался, что удивлён, с какой скоростью Запад погряз в русофобии. Он напомнил, что после того, как завершилась холодная война, США и их союзники много говорили про общечеловеческие ценности, однако этот курс "испарился в одночасье".

"Не хочу думать плохо о людях, но один из способов это объяснить: это глубоко сидело, личина была "приклеена" сверху", — пояснил он.

Те политики, которые говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", плохо учились в школе и делают неверные выводы из понимания прошлого и того, что такое РФ, подчеркнул министр.

По его словам, рано или поздно Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно и безнаказанно ущемлять жизненные интересы русских, где бы они ни жили.