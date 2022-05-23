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Автор Елена Былкина

Лавров заявил, что связи России с Китаем будут расти ещё быстрее

Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что диктаторская позиция Запада поспособствует укреплению экономических связей России с Китаем.

"Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, экономические связи России с Китаем будут расти еще быстрее", — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ объяснил, что Россия будет полагаться только на себя и те страны, которые не "пляшут под чужую дудку".

Дипломат отметил, что Россия больше не должна зависеть от поставок с Запада для критически важных отраслей. Он подчеркнул, что страна должна заниматься своим обустройством, не используя чужие инструменты.

Ранее Китай выразил протест США после заявления Джозефа Байдена о готовности защищать Тайвань.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
китай тайвань сергей лавров
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