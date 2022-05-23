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В Госдуме заявили о прохождении точки невозврата спецоперации
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Автор Игорь Рябов

В Госдуме заявили о прохождении точки невозврата спецоперации

Политика

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий заявил о прохождении "точки невозврата" спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине и подчеркнул, что Россия не ставит перед собой цель жертвовать жизнями солдат для захвата украинских земель.

"Точка невозврата пройдена, блицкрига не получилось потому, что мы ставим жизнь человека во главу угла. Можно было погубить людей и давно уже взять Киев, но задачи нет делать это ценой человеческой жизни", — отметил депутат.

Он призвал беречь тех, кто борется за такие ценности, как русский язык и русская цивилизация.

Ранее Слуцкий призвал отменить мораторий на смертную казнь для убийц и насильников из "Азова"*.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
лдпр леонид слуцкий
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