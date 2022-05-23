Симоньян: "Отсидеться не получится — Запад надо атаковать!"

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как нужно сегодня действовать в отношении западных стран.

Ранее она уже высказывала мнение, что Москве надо начать более резко действовать в отношении США и ЕС, со всех сторон обложивших РФ санкциями и объявив нам войну. Пусть пока и экономическую.

"Нам объявили войну. Да, она экономическая. Без самолетов, ракет и танков, но это все равно самая настоящая война. Её цель — добиться нашего полного истощения… Отсидеться в обороне у нас не получится. Надо атаковать!" — заявила журналистка.

По её словам, Москве нельзя продолжать поставлять противнику российские энергоресурсы и надо срочно "освободить Запад от угля, нефти и газа из России".

Симоньян говорит, что каждый день слышно, что к какому-то году "они избавятся" от энергозависимости от РФ.

"Но сегодня они все еще зависят от нас! Так зачем же давать им время на подготовку? Когда они подготовятся, они с презрительной улыбкой просто пинком под зад вышвырнут нас с европейского рынка", — пишет главред RT.

Она уверена, что не надо этого ждать и уже сегодня перестать поставлять на Запад российские энергоносители.

Давайте уже сделаем это, призывает Симоньян.

"Да, мы потеряем. Да, будет тяжело, но мы и так теряем! Они бьют санкциями наотмашь. Время отвечать", — заявляет журналистка.