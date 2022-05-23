Сатановский: пока Украина вступит в ЕС, её "раздербанят" на части и отнюдь не РФ

Многие страны Евросоюза заявили о том, что для того, чтобы Украина получила статус в ЕС, потребуется более 10-15 лет. Тогда как Франция и вовсе озвучила, что на это уйдёт два десятилетия. По словам политолога и востоковеда Евгения Сатановского, никаких гарантий, что страна ещё будет существовать к тому времени, нет.

Как подчеркнул Сатановский, Незалежную готовы поделить между европейскими странами уже сейчас. Первыми претендентами на "кусок" Украины могут стать поляки.

"Останется ли Украина на карте через 20 лет? Непохоже. Даже если не задумываться над тем, что её, скорее всего, раздербанят на части, причём отнюдь не Россия. Пока что, первой к ней Польша примерятся и даже польские военные туда уже двинулись: два батальона прибыли во всеоружии в Днепропетровскую область", — пояснил политолог.

Кроме прочего, Сатановский усомнился в том, что через 20 лет сохраниться и Евросоюз в целом.

"Та же Великобритания на собственном примере продемонстрировала, что членство в этой организации не есть что-то постоянное и нет никаких гарантий, что за ней не последуют другие участники этой богадельни", — резюмировал политолог.